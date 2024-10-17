В семействе Chery Tiggo 7 появится три новинки

Компания Chery официально объявила о том, что Tiggo 7 превратится в семейство кроссоверов, в которое в том числе войдёт "клон" Range Rover.

Одна из новинок - новый Chery Tiggo 7 Plus 2025 модельного года. Он примечателен не столько редизайном, сколько новым силовым агрегатом: в пару мотору 1.6 (197 л.с., 290 Нм) отрядили 8-диапазонную АКП. На момент первой публичной презентации в августе кроссовер имел вместо "автомата" преселективный "робот".

Две другие "семёрки" - те самые "клоны" Range Rover, в основе которых лежит Chery Discovery 06, который в РФ знают как Jaecoo J7. Одна из версий - Tiggo 7 High-Energy Edition, который оснащён интеллектуальной системой полного привода с семью режимами.

Вторая имеет такую же внешность, но укомплектована параллельной гибридной системой C-DM с расходом топлива 4,9 литра и общей автономностью 1840 км. Такую же установку получил обновлённый Exeed VX, внешность которого была рассекречена накануне.