Названы характеристики нового кроссовера Soueast S07 для России

Новая марка Soueast раскрыла спецификацию кроссовера S07 для России. Его предложат с турбомотором 1.6, передним либо полным приводом. Коробок передач две: семиступенчатый «робот» для моноприводных версий и классический гидромеханический автомат для машин с четырьмя ведущими колесами. Цен пока нет.

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Марка Soueast, принадлежащая Chery и выпускающая перелицованные «Джетуры», раскрыла характеристики второй модели, с которой стартует на российском рынке, — кроссовера S07. Его предложат с турбомотором 1.6 (190 л.с., 275 Нм), «роботом», автоматом, передним либо полным приводом. Аналогичный агрегат ставят и на начальную версию Soueast S09, хотя у старших исполнений мотор будет двухлитровым (197 л.с., 375 Нм).

© Soueast

Новинке обещаны более десяти систем помощи водителю, в том числе функция предупреждения о фронтальном столкновении, контроль полосы движения и мониторинг слепых зон. Также в списке оснащения S07 присутствует круговой обзор с функцией прозрачного шасси. Передняя подвеска у кроссовера — стойки Макферсон, сзади стоит многорычажка. Салон трехрядный, с посадочной формулой 5+2.

Название бренда Soueast образовано от английских слов soul («душа») и ease («легкость, удобство»), и оно является отражением философии Ease your life — буквально «Живи легко». В самой компании объясняют, что речь идет о «гармоничном синтезе автомобиля, жизненной энергии его владельца и атмосферы большого города».