Pirelli изготовит шины для российских электрокаров «Атом»

Pirelli будет производить в России шины для электрокаров Атом. Компании заключили соглашение о поставках резины с технологией Elect, выпускаемых на заводе шинного производителя в Кирове. Атомы «обуют» в шины Cinturato P7 с пониженным сопротивлением качению, что позволит экономить энергию при движении. Такие шины адаптированы под особенности электромобиля: улучшено сцепление с дорогой, усилена конструкция и увеличен показатель максимально разрешенной нагрузки.

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Как сообщает пресс-служба Атома, компания искала «надежного локального поставщика шин, который смог бы обеспечить необходимые параметры безопасности, экономичности и управляемости». «Совместно с Pirelli мы разработали специальные шины с повышенным уровнем нагрузок, — рассказали в стартапе. — Шины уже установлены на всех наших прототипах и активно тестируются на полигонах».

Атомы «обуют» в резину размерностью 215/55 R17, индекс нагрузки составит 98, что позволит выдерживать до 750 килограммов на одну шину, а индекс скорости — V, что допускает скорость до 240 километров в час. Вес каждой шины — около 10 килограммов. Все электрокары получат систему мониторинга давления; рекомендованное производителем — 2,5 бара.

Шины Pirelli для Атомов уже прошли сертификацию в России по европейским стандартам ЕК ООН (Е22).

Известно, что хэтчбеки Атом предложат с электродвигателем на постоянных магнитах мощностью 204 лошадиные силы и батареей емкостью 77 киловатт-часов, которая обеспечит до 500 километров хода без подзарядки. В список оснащения войдет комплекс систем ADAS 2+ с 18 функциями, среди которых будет автономная парковка, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль и экстренное торможение.

Производство запустят на заводе «Москвич» в столице в 2025 году, а позже планируется выпускать Атомы и в китайском Харбине — партнером по этому проекту выступит корпорация XY Group.