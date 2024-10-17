Nissan X-Trail получит гибридную установку от Mitsubishi Outlander PHEV

Речь идёт об американской версии модели, которая на местном рынке продаётся под именем Rogue. Ожидается, что подключаемый гибрид появится в продаже во второй половине 2025 года.

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В США Nissan Rogue относится к сегменту компактных кроссоверов, на других рынках (в том числе в докризисные годы в РФ) модель продаётся под названием X-Trail. Выпуск этого SUV японской марки был налажен в 2007 году, актуальное третье поколение дебютировало в 2020-м, а обновление эта модель пережила в октябре прошлого года. Тогда паркетник перешёл на новый фирменный стиль, но остался с прежней техникой.

Теперь появилась информация о том, что линейка Rogue в относительно скором времени может расшириться за счёт модификации с PHEV-установкой. Как сообщает Car & Driver со ссылкой на неназванного представителя марки Nissan, есть вероятность, что кроссовер разделит подключаемую гибридную систему с Mitsubishi Outlander PHEV, предлагаемым на североамериканском рынке. Стоит отметить, что сейчас эти модели делят одну платформу CMF-CD, которая принадлежит альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Если эта информация официально подтвердится, в основу установки Nissan Rogue PHEV ляжет бензиновый атмосферный двигатель объёмом 2,4 литра, который работает в тандеме с двумя электромоторами и литий-ионной батареей ёмкостью 20 кВт*ч. У североамериканского Outlander запаса хода без подзарядки хватает на путь до 61 км (по циклу EPA). Совокупная отдача системы у этого кроссовера равна 252 л.с., а максимальный крутящий момент – 450 Нм.

Стоит отметить, что Mitsubishi Outlander в начале этого месяца пережил обновление: посвежевший PHEV-вариант в начале следующего года выйдет на европейский рынок. При этом в компании ранее отметили, что обновки (в том числе и технические), который он получил, достанутся модели и на других рынках, включая Северную Америку, Австралию и Новую Зеландию.

Не исключено, что Nissan Rogue PHEV достанется уже модернизированная «начинка» Аутлендера. Напомним, в её основе лежит тот же бензиновый атмосферник объёмом 2,4 литра, который идёт в паре с двумя электродвигателями; но их совокупная отдача в «старосветской» спецификации выше – 306 л.с. Ещё посвежевшему Mitsubishi Outlander PHEV досталась более ёмкая батарея – 22,7 кВт*ч. Только на электротяге такой паркетник может проехать до 86 км (при расчёте по циклу WLTP).

Также, по данным издания, после PHEV-версии у Nissan Rogue в США могут появиться и версии с установкой e-Power (такой вариант доступен у X-Trail, к примеру, в Европе). В состав этой системы входит бензиновая турботройка 1.5 VC-Turbo (163 л.с.) с изменяемой степенью сжатия, которая не связана с колёсами, а исполняет роль генератора электроэнергии, при этом колёса вращает электромотор. У переднеприводной модификации установлен электродвигатель мощностью 204 л.с. У версии с полным приводом e-4orce на задней оси имеется дополнительный электромотор, а совокупная отдача системы равна 213 л.с.

По предварительным данным, Nissan Rogue PHEV выйдет на американский рынок во второй половине следующего года, а исполнения с системой e-Power появятся в 2026-м. Подключаемый гибрид, вероятно, составит конкуренцию аналогичной версии Toyota RAV4.