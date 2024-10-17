В Париже состоялась премьера просторного лифтбека Xpeng P7+

Китайская электромобильная компания Xpeng представила очередную новинку — крупный лифтбек P7+, сочетающий в себе новейшие технологии в области автономного вождения, богатое оснащение и относительно доступную цену.

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Основанная десять лет назад компания Xpeng сегодня считает одним из лидеров китайского рынка электромобилей. В отличие от конкурентов Xpeng не спешит добавлять в модельный ряд гибридные модели, которые могли бы сделать бизнес компании более гибким и устойчивым, пока ей удаётся наращивать продажи только с помощью электромобилей: с января по сентябрь этого года Xpeng, по данным CAAM, реализовала в Китае 93 271 машину (+14,5% по сравнению с АППГ), лидером продаж на данный момент является бюджетный среднеразмерный лифтбек Mona M03, вышедший на рынок в августе.

Более крупный и дорогой лифтбек Xpeng P7+ тоже может стать хитом — во всяком случае, за два часа после премьеры на Парижском автосалоне он собрал более 30 000 предварительных заказов. Предпродажная цена Xpeng P7+ в Китае составляет 209 800 юаней (2,85 млн рублей) — это очень хорошая цена с учётом размеров машины и напичканного в неё оборудования. Для сравнения скажем, что Tesla Model 3 сейчас стоит в Китае от 231 900 юаней (3,15 млн рублей). Поставки Xpeng P7+ клиентам начнутся в ноябре, тогда же, видимо, будет оглашён полный прайс-лист. Между тем все технические характеристики уже известны.

Xpeng P7+ имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру и премиальное шасси с передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задней многорычажкой. Единственный электромотор установлен на задней оси и вращает задние колёса, его максимальная мощность — 245 либо 313 л.с. Версия с 245-сильным мотором оснащена батареей ёмкостью 60,7 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 602 км по циклу CLTC. Версии с 313-сильным мотором положена батарея на 76,3 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 710 км пробега по циклу CLTC. Версия с 245-сильным мотором разгоняется до 100 км/ч за 6,8 с, версия с 313-сильным мотором — за 5,6 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 200 км/ч.

Габаритная длина Xpeng P7+ составляет 5056 мм, ширина — 1937 мм, высота — 1512 мм, колёсная база — 3000 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,206. Штатные колёса — 18- либо 20-дюймовые. В стандартное оснащение входит новейшая система автономного вождения Xpeng AI Eagle Eye Vision, у неё нет лидара, в пространстве она ориентируется с помощью камер высокого разрешения, спутниковой навигации, двух мощных бортовых процессоров Nvidia Orin X и нейросетевого искусственного интеллекта. В перспективе бортовое оборудование Xpeng P7+ позволит запустить автопилот четвёртого уровня по классификации SAE, а пока в Китае разрешён максимум второй уровень, при котором водитель обязан всё время следить за дорогой.

Минималистично оформленный салон Xpeng P7+ отделан перфорированной наппой. Центральный 15,6-дюймовый мультимедийный экран на передней панели оснащён собственным мощным процессором Qualcomm 8295, под ним находятся два слота с 50-ваттной беспроводной зарядкой для смартфонов. Штатная аудиосистема формата 7.1.4 насчитывает 20 динамиков, их них три находятся в багажнике (в том числе сабвуфер), а два встроены в подголовник водительского кресла. Для пассажиров второго ряда предусмотрен собственный 8-дюймовый мультимедийно-настроечный экран, их вентилируемые кресла снабжены массажёрами (доступны 6 программ массажа). Панорамная стеклянная крыша не имеет загораживающей обзор поперечной перемычки. Также в оснащении заявлена фирменная система ароматизации воздуха. Объём багажника — 725 л, со сложенными спинками задних сидений — 2221 л.

Xpeng P7+ позиционируется как альтернатива, а не замена седана Xpeng P7, что выпускается с 2019 года и после рестайлинга 2023 года называется Xpeng P7i. Если Xpeng P7i ориентирован главным образом на водителя и имеет спортивные задатки, то Xpeng P7+ рассчитан преимущественно на пассажиров, комфорт и уют в салоне, где можно отдыхать и работать в зависимости от ситуации.