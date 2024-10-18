Владельцы «Мерседесов» не любят оплачивать штрафы ГИБДД

Аналитики «Автокода» проанализировали статистику проверок б/у автомобилей за последний месяц и назвали авто, которые чаще других продавались с долгами по штрафам ГИБДД.

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К удивлению экспертов, первое место среди марок занял «Мерседес». С неоплаченными штрафами сбывалось 36 553 машины с трехлучевой звездой на капоте. Второе место, опять же, досталось немецкому премиалу – BMW с результатом 35 654 автомобилей. Замкнули пятерку Toyota (31 865 шт.), Kia (23 215 шт.) и Hyundai (19 535 шт.).

Среди моделей сложилась обратная ситуация: тут в лидеры, напротив, выбились бюджетные авто. Так, первое место у Toyota Camry (9 431 шт.), второе – у Hyundai Solaris (8 276 шт.), третье – у Kia Rio (8 276 шт.). Последние строчки топ-5 заняли БМВ 5 серии (7 201 шт.) и Mercedes-Benz Е-класса (6 982 шт.).

– Долги по штрафам ГИБДД – не самое страшное, с чем может продаваться б/у автомобиль, – заявили в «Автокоде». – Как правило, продавцы идут навстречу покупателю и погашают долги до сделки или сразу после нее. Но если не проверить авто на штрафы и продавец о них не расскажет, можно столкнуться с проблемами при постановке на учет. На авто наложат запреты, и чтобы их снять, придется оплачивать долг предыдущего владельца.

Специалисты «Автокода» также посоветовали проверить владельца авто на банкротство, наличие исполнительных производств в ФССП, участие в арбитражных делах. Если проверка покажет хотя бы что-то одно, от сделки с ним лучше отказаться.

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