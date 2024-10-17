Представлена мощная дорожная Ferrari F80 мощностью 1200 лошадиных сил

Компания Ferrari представила новый флагманский суперкар — F80, который стал самым мощным дорожным автомобилем в истории итальянской марки. Новинка оснащена гибридным двигателем, суммарная отдача которого составляет 882 кВт (1200 л. с.). Прежде самой мощной Ferrari была SF90 XX Stradale, двигатель которой развивает 758 кВт (1030 л. с.).

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В основе двигателя Ferrari F80 3-литровый V6 с углом развала цилиндров 120°, а сама по себе гибридная установка построена по той же архитектуре, что и моторы гиперкаров 499P, которые одержали две победы в «24 часах Ле-Мана». Мощность ДВС — 900 л. с., таким образом инженерам удалось добиться максимального в истории Ferrari соотношения мощности к объёму — 300 л. с. на литр. Установка оснащена модулями MGU-K и MGU-H, а также электрической турбиной.

Создатели также уделили большое внимание аэродинамике автомобиля. Он оснащён мощным задним диффузором и активным задним антикрылом, которые вместе с трёхсекционным передним крылом и воздуховодом S-Duct на скорости 250 км/ч генерируют более тонны прижимной силы. Кроме того, благодаря активной подвеске F80 при определённых регулировках использует граунд-эффект для дополнительного «прижима».

До 100 км/ч Ferrari F80 разгоняется за 2,15 секунды, а за 5,75 способна достичь отметки в 200 км/ч. Максимальная скорость новинки, согласно пресс-релизу Ferrari, составляет 350 км/ч. Торможение до полной остановки со скорости 100 км/ч требует дистанции в 28 метров, а со скорости 200 км/ч — 98 метров.

Ferrari F80 будет выпущена ограниченным тиражом в 799 экземпляров. Отметим, что F80 это уже вторая новинка Ferrari в этом году — в мае в Маранелло представили 12Cilindri с атмосферным V12.