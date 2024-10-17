В России спустя месяц после начала продаж подорожал кроссовер Knewstar 001
Две комплектации кроссовера Knewstar 001 подорожали на 90 тысяч рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Удорожание затронуло среднюю комплектацию Flagship и топовую Flagship Sport. Теперь их цены составляют 4 115 990 рублей и 4 215 990 рублей соответственно, что на 2,2% больше, чем ранее. А вот стоимость стартовой версии Luxury осталась прежней – 3 795 990 рублей. Таким образом, минимальная цена модели не изменилась», — говорится в сообщении.
Продажи модели на российском рынке начались 25 сентября.
Knewstar 001 пока является единственным в модельной линейке нового бренда. Он предлагается в трех комплектациях Luxury, Flagship и Flagship Sport. Базовая версия идет с мотором 2.0 мощностью 200 л.с., восьмиступенчатой АКП и полным приводом. В максимальной комплектации автомобиль оснащается двигателем мощностью 238 л.с.
Knewstar 001 производится на заводе в Харбине и доставляется в Россию по железной дороге. Кроссовер незначительно отличается внешне и совпадает по техническим характеристикам с Geely Tugella, покинувшей российский рынок с запуском Knewstar.