Новый гибридный внедорожник Jaecoo PHEV отправился на испытаниях в Китай

Jaecoo 7 PHEV, новый гибридный внедорожник, отправился в амбициозное путешествие по Китаю, чтобы продемонстрировать свою способность проехать 1300 км на одном баке топлива. Маршрут стартует в Гуанчжоу и заканчивается в Уху, проходя через различные условия: от городского трафика до скоростных трасс и загородных дорог. Цель этой поездки — продемонстрировать эффективность системы «супер-гибрид» (Super Hybrid System), разработанной компанией Jaecoo для оптимизации расхода топлива и использования электричества.

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По данным SPEEDME.RU, модель Jaecoo 7 PHEV оснащена мощной силовой установкой в 340 л.с. и может проехать до 90 км на одной электрической энергии благодаря батарее емкостью 18,3 кВт-ч. Основой гибридной системы является 1,5-литровый турбированный двигатель, который работает в сочетании с двумя электромоторами.

Журналисты из разных стран, включая европейскую команду, принимают участие в этом эксперименте, чтобы испытать все возможности нового внедорожника. Ожидается, что модель появится в Европе в первой половине 2025 года и привлечёт внимание любителей мощных и экономичных автомобилей. В ближайшее время будут доступны дополнительные сведения о ценах и комплектациях.