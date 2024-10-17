Премьера суперкара Toyota GR GT3 состоится не раньше 2026 года

Шпионские снимки нового Toyota GR GT3, который обещает стать одним из самых мощных суперкаров, были сделаны на немецких дорогах. Этот автомобиль разрабатывается как для гоночных треков, так и для обычных дорог, и ожидается, что он привлечет внимание автолюбителей. С мощностью более 600 лошадиных сил, новый суперкар от Toyota Gazoo Racing станет серьезным конкурентом в классе GT3.

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Ранее модель была замечена во время закрытых тестов на трассе Spa-Francorchamps, а теперь её зафиксировали в более «гражданском» обличии. К числу характерных особенностей нового автомобиля относятся агрессивные аэродинамические элементы, интегрированные дверные ручки и карбоновый спойлер. Под капотом, вероятно, установят атмосферный двигатель V8 или даже V10, что обеспечит впечатляющую мощность, отметили журналисты 32CARS.RU.

Ожидается, что официальная презентация GR GT3 состоится не раньше 2026–2027 годов, однако уже сейчас ясно, что Toyota готовит что-то действительно выдающееся для ценителей скорости и передовых технологий.