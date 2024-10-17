В Китае показали кроссовер Exeed VX с новым дизайном

Бренд Exeed опубликовал фото обновленного кроссовера Exeed VX. В основном изменился дизайн задней части автомобиля. У VX появились новые задние фонари, объединенные прозрачной накладкой, пересекающей дверь багажного отсека. Визуально кроссовер стал более строгим и солидным. Решетка радиатора снабжена массивными горизонтальными хромированными планками.

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Обновленный VX будет доступен в 6-местной и 7-местной компоновке салона, для него предусмотрен выбор колесных дисков разного дизайна, диаметром 19 и 20 дюймов. Бензиновая версия оснащается мотором 2.0 мощностью 261 л.с., которая работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin.

Также предусмотрен гибридный вариант с установкой C-DM. У VX уже была бензоэлектрическая модификация, но то был последовательный гибрид. C-DM представляет собой параллельный гибрид, установка состоит из 1,5-литрового ДВС и трех электродвигателей. Общая мощность не указана. На чистом электричестве такой кроссовер проезжает 143 километра. Дата премьеры новинки и стоимость пока не сообщаются.