Супергибрид Ferrari F80: 1200 сил и разгон до «сотни» за 2,15 секунды

Супергибрид F80 построен по канонам болидов Формулы-1 и прототипов FIA WEC, а по мощности превосходит всех своих именитых предшественников. На купе впервые в истории Ferrari использованы электрические турбокомпрессоры, а всю отрасль итальянцы будут удивлять уникальной функции Boost Optimization. Цена нового флагмана — 3,6 миллиона евро.

© Ferrari

На роль преемника Ferrari LaFerrari мог бы претендовать и SF90 Stradale, но ему не позволяет относительно доступная цена и неограниченный тираж. Новый F80 этих «недостатков» лишён и при тираже 799 штук стоит от 3,6 миллиона евро. Его уже ставят в один ряд с GTO и F40 и называют самым технологически изощренным и мощным Ferrari за всю историю. Насколько F80 уникален, говорит общая с гоночным 499P архитектура силовой установки, а также посадочная формула 1+, обещающая впечатления, сравнимые от управления одноместным болидом.

© Ferrari

© Ferrari

Дизайн двухдверки создан командой центра стиля Ferrari под руководством Флавио Манцони и во многом отталкивает от стилистики 12Cilindri. Гиперкар пытается подражать моделям 50—60-х годов и одновременно демонстрирует облик будущих машин — совмещение двух этих крайностей потребовало максимум мастерства. «Ванна» и крыша F80 сделаны из углепластика и метаарамидного волокна Nomex; подрамники алюминиевые, с креплением титановыми болтами. Для энергопоглощающих элементов итальянцы разработали новый метод литья, позволивший получить детали с толщиной стенок меньше двух миллиметров.

© Ferrari

© Ferrari

Гибридная силовая установка F80 включает битурбодвигатель V6 3.0 с индексом F163CF. Агрегат впервые оборудован электрическими турбокомпрессорами с системой MGU-H, как у болидов Формулы-1, и выдает 900 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Некоторые компоненты супергибрид заимствует у гоночных машин плюс первым из дорожных Ferrari может похвастать динамическими калибровками кривой крутящего момента для каждой из передач. Передние колеса машины вращают два 142-сильных электромотора. Ещё один соединён с коленчатым валом и может работать как генератор при торможении либо помогать ДВС на разгоне. Мощность всей системы — 1200 сил.

© Ferrari

Режим работы силовой установки выбирается с помощью переключателя eManettino, и поскольку F80 идеологически отличается от SF90 Stradale и 296 GTB, то езде на электротяге он не обучен. В режиме Hybrid приоритет отдан рекуперации энергии для поддержания заряда батареи (2,28 кВт•ч), в Performance — обеспечению постоянной производительности во время заездов по треку. В само «злом» Qualify используется электронная подстройка величины крутящего момента при переходе на высшую передачу, что дает возможность наилучшим образом сочетать тягу ДВС и электромоторов.

© Ferrari

Но самая крутая фишка F80 — функция Boost Optimization, похожая на extra boost в SF90 XX. Это первое её применение в автомобильной отрасли, и подобного решения нет ни у кого из конкурентов, даже McLaren. Суть технологии в следующем: во время первого заезда по трассе она распознает повороты и прямые, чтобы в последующем автоматически активировать «буст» на нужных участках для лучшего времени прохождения круга. Работает «буст-оптимизация» только в режимах Performance и Qualify. Что до динамики, то до ста F80 разгоняется за 2,15 секунды, до 200 — за 5,76. Максималка упирается в отметку 350 километров в час.