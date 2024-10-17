Марка Soueast объявила характеристики кроссовера S07 для России

Китайская компания Soueast представила технические характеристики нового кроссовера S07. Автомобиль будет предлагаться в семиместной версии. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Так, длина Soueast S07 составляет 4724 мм при колесной базе 2720 мм. Автомобиль оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 190 л.с., который работает в паре как с классической автоматической коробкой передач в сочетании с полным приводом, так и семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями для версии с передним приводом. В 2025 году модельный ряд марки будет расширен за счет еще одного паркетника — компактного S06. Автомобильная компания Soueast основана в 1995 году. Помимо выпуска своих машин, марка производит и продает через свои центры компактные электромобили Chery. До этого сообщалось, что владельцу китайского кроссовера Geely Monjaro Luxury придется отдать 2,74 млн рублей за пять лет владения автомобилем. За год стоимость владения Geely Monjaro Luxury составит 547,8 тыс. рублей. В месяц показатель равняется 45,7 тыс. рублей, а за один километр — 36,52 рубля. В России новый Geely Monjaro в комплектации Luxury продается за 3,8 млн рублей с учетом скидок.