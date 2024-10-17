Электрический седан Hongqi E009: новые фотографии и характеристики

Фотографии Hongqi E009 и некоторые характеристики появились в китайских СМИ. Это уже вторая модель «зеленого» подразделение Hongqi New Energy после дебютировавшего весной EH7: она построена на платформе Tiangong, оснащена электромотором FAW и литий-железо-фосфатной батарей CATL. Портал CarNewsChina со ссылкой на локальные соцсети сообщает, что стоить E009 будет примерно 200 тысяч юаней (2,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

© Motor.ru

Дизайн экстерьера E009 выдержан в том же стиле, что и у «младшего» EH7, которого прочат в конкуренты Xiaomi SU7. «Девятому» же отведена роль флагмана — он чуть крупнее, его длина составляет 4,8 метра при колесной базе 2,9 метра. У седана Т-образные задние фонари, выдвижные дверные ручки и рельефная заглушка на месте радиаторной решетки. На капоте — традиционная для автомобилей Hongqi красная полоса в хромированной окантовке.

© CarNewsChina

Из сертификационных документов следует, что мощность электромотора составит 282 лошадиные силы, а вот емкость батареи не приводится. Зато упоминаются другие цифры, например, два варианта снаряженной массы — 2340 и 2468 килограммов, размерность колес (235/50R18) и углы въезда и съезда (15 и 20 градусов соответственно).

Концептуальный прототип E009 показали на автосалоне в Пекине весной этого года. Тогда же появилась информация, что в серию модель пойдет осенью 2025-го, то есть через год.

Согласно планам Hongqi, к 2025 году марка будет продавать по миллиону автомобилей в год, причем основная ставка будет сделана на электрифицированные модели. К 2030-му годовой объем продаж вырастет до 1,5 миллиона машин, и 25 процентов от этого реализуют за пределами Китая. Россия, напомним, входит в число приоритетных экспортных рынков для Hongqi.