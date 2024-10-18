Автолюбителям назвали, какие неисправности не повлекут штрафа

Автоэксперт рассказал, с какими неисправностями можно ехать без штрафов. Автоэксперт Дмитрий Доровских заявил, что без штрафов можно ездить с неисправностями, которых нет в определенных перечнях. Но эти поломки не исключают мер предосторожности при движении.

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К перечням он отнёс два раздела Правил дорожного движения — «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» и «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

Эти разделы нужно изучить и учитывать при эксплуатации транспортного средства. Если неисправность не зафиксирована в этих перечнях, то можно спокойно и осторожно следовать к месту ремонта или стоянки.

Ранее в ГАИ предупредили о проверках старых машин, возраст которых более 10 лет. При проверке машин именно «возрастным» моделям начали уделять пристальное внимание. В Госавтоинспекции напомнили, что патрульные обладают полномочиями проверки машин во время остановки.

Водители любых транспортных средств должны следить за их техническим состоянием и вовремя устранять все неисправности, тем более, если машине много лет. При обнаружении критические поломки инспектор имеет право выписать штраф или отправить автомобиль на экспертизу с целью выявления дефектов. В некоторых случаях может быть аннулирована регистрация машины.