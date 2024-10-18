Появились фотографии нового большого кроссовера Exlantix ET для РФ

По плану местного офиса китайской марки, этот SUV выйдет на российский рынок в первом квартале 2025 года.

© Колеса.ру

О том, как появился новый «поднебесный» бренд, мы уже рассказывали ранее. Так, марка Exeed, принадлежащая Chery, в прошлом году сообщила о создании новой линейки моделей NEV (расшифровывается как New Energy Vehicle), в которую вошли электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили. В Китае она получила имя Sterra, а для экспортных рынков было выбрано название Exlantix. Изначально предполагалось, что на российский рынок новинки выйдут под брендом Exeed, но позже в компании решили сделать Exlantix отдельной маркой.

Первенцами нового бренда в РФ станут ранее анонсированные полностью электрический седан ES (недавно получил ОТТС) и plug-in гибридный кроссовер ET. Сейчас компания продолжает заниматься тестированием модельной линейки Exlantix. Согласно ранее озвученным планам местного представительства, эти модели появятся в продаже в РФ одновременно – в первом квартале следующего года.

Ранее в компании уже приоткрыли завесу тайны над российской спецификацией кроссовера Exlantix ET. Напомним, в местном офисе ставку делают на гибридную версию этого SUV, хотя думают и о поставках полностью электрических модификаций. В основе ET лежит платформа E0X, на которой базируется и седан ES. Габаритная длина большого паркетника равна 4955 мм, ширина – 1975 мм, а расстояние между осями – 3000 мм.

В местном офисе Exlantix сообщили о том, что ET адаптировали для российских условий эксплуатации: модель снабдили полным «зимним пакетом», а также русифицированной информационно-развлекательной системой, которая умеет обновляться «по воздуху». Теперь в компании рассказали больше подробностей о салоне: известно, что на рассмотрении находится три варианта цветового оформления салона – бежевый, серый и классический чёрный. Для отделки будут использоваться кожа Наппа, алькантара и замша.

Известно, что Exlantix ET получит удобные сидения с функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также с 16 электрорегулировками (для водителя и переднего пассажира). Задний ряд (у модели только пятиместное исполнение) имеет угол наклона спинки до 39 градусов, а при необходимости его можно трансформировать в «ровный пол».

Ещё разработчики позаботились об акустическом комфорте. В компании утверждают, что дизайн кузова кроссовера был разработан «с учётом минимизации аэродинамических шумов». Ещё этой цели служат двойные стеклопакеты, работа интеллектуальной пневмоподвески и амортизаторов с регулируемой жёсткостью, а также системы активного шумоподавления. В итоге при скорости 80 км/ч показатель составляет всего 52 дБ.

Ранее мы рассказывали о предварительных технических характеристиках Exlantix ET для российского рынка. Он получит plug-in гибридную силовую установку с 400-вольтовой электрической архитектурой. В составе системы числятся 1,5-литровый бензиновый турбомотор (ожидается, что он будет питаться Аи-95), два электродвигателя и тяговая батарея ёмкостью 43 кВт*ч. Совокупная отдача – 469 л.с., максимальный крутящий момент – 634 Нм. Общий запас хода при полностью заряженной батарее и полном баке равен 1238 км (при расчёте по циклу WLTC).