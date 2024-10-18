«Вазовский шеснарь» празднует большой юбилей

АвтоВАЗ выпустил 5-миллионный экземпляр 16-клапанного двигателя. Как отмечает Сергей Кульков, начальник Производства сборки двигателей и словых агрегатов, конвейеру, с которого сходят знаменитые «шеснари» больше 30 лет, но он отличается высоким процентом автоматизации: 43% операция выполяются без участия операторов.

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В пять миллионов вошли разные моторы: объёмом 1.5 — для Lada 110, 1.4 — для Lada Kalina, а также 1.6, которые можно встретить «Приорах», «Грантах», «Вестах» и «Ларгусах». Сейчас здесь делают 1,6-литровый 106-сильный вариант 4-цилиндрового атмосферника.

Что касается производственной линии, то её регулярно обновляют. Самые свежие приобретения — автоматизация нанесения герметиков, внедрение «умных» гайковёртов, плюс оптимизация логистики (если заканчиваются детали, к оператору подъезжает автоматизированная тележка).

Между тем, редакции Quto оказалось известно главное преимущество Lada Aura перед китайскими конкурентами: на первом журналистском тест-драйве новинки представители автогиганта раскрыли главные плюсы модели.