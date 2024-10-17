АвтоВАЗ: Lada Aura будет выгоднее китайских конкурентов

Стоимость владения Lada Aura окажется минимум в два раза ниже китайских автомобилей аналогичного класса. Об этом сообщили представители компании АвтоВАЗ в рамках тест-драйва, организованного для журналистов. Новая модель, которая представляет собой удлиненный вариант «Весты», получила 1,8-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 122 лошадиные силы и вариатор китайского производства.

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За первые три года владельцы Lada Aura потратят на техобслуживание 305 тысяч рублей. При этом сумма подсчитана из условия, что хозяин машины будет ежедневно проезжать 274 километра, а ежегодный пробег составит сто тысяч километров.

Для сравнения: обслуживание Chery Arrizo 8 за аналогичный период обойдется на 55 процентов дороже. Владельцы JAC J7 за три года эксплуатации потратят на ТО на 96 процентов больше. Хозяевам «Москвич 6» и FAW Besturn B70 придется выложить суммы на 85 и 129 процентов превышающие показатель «Ауры».

В конце сентября аналитики выяснили, что пятилетнее владение УАЗ Hunter обойдется дороже стоимости нового внедорожника. Содержание автомобиля оценили примерно в два миллиона рублей.