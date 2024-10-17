Jaecoo опубликовала новые фото компактного кроссовера J5

Китайская марка Jaecoo опубликовала новые официальные фотографии нового компактного кроссовера J5. Автомобиль присоединится к уже представленным у нас моделям J7 и J8. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

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«На новых снимках отчетливо прослеживается большая панорамная крыша нового JAECOO J5, которая не только визуально увеличивает пространство в салоне, но и позволяет водителю и пассажирам в полной мере наслаждаться природными пейзажами, не покидая автомобиля», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что модель будет представлена в электрифицированной (BEV), гибридной (HEV) и ДВС-версиях. Колесная база машины составит 2620 мм, поэтому она будет принадлежать к компактному классу A0. Кроссовер J5 ориентирован на международный рынок.