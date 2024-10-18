Власти предложили запретить кататься на электросамокатах лицам младше 16 лет

Власти предложили запретить использование электросамокатов в России лицам младше 16 лет. Об этом пишет «Известия» по итогам совещания в департаменте правительства РФ по транспорту.

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По данным издания, представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, Дептранса Москвы и депутаты Госдумы согласились в том, что минимальный возраст вождения средств индивидуальной мобильности (СИМ) нужно увеличить до 16 лет, а для управления ими нужно будет получить права. Регламент получения таких прав поручено разработать министерству внутренних дел РФ.

Также сообщается о возможном запрете на вождение СИМ на тротуарах и проезжей части.

До этого юрист Соловьев призвал МВД штрафовать за езду на электросамокатах в дождь и снег. По его мнению, это существенно снизит число аварий на дорогах.