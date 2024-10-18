Названы три вредные привычки, которые приводят к поломке дверей

Эксперты рассказали о привычках, которые приводят к поломке дверей автомобиля.

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Первая – это резкое хлопанье дверями, особенно это характерно для тех, кто недавно пересел с советских моделей на иномарки. Эта манера свойствена как водителям, так и пассажирам, и она значительно сокращает срок службы замков.

На втором месте - опирание на дверь при входе или выходе из машины. Даже если вес человека небольшой, регулярная нагрузка может привести к провисанию петель. Некоторые водители также любят облокачиваться на верхнюю часть открытой двери во время разговоров на парковках.

Третья привычка — резкое распахивание дверей до упора. Это может повредить ограничитель и ускорить износ петель, особенно в ветреную погоду. Достаточно открывать двери на такое расстояние, чтобы удобно было войти или выйти из салона.