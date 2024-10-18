Автоэксперт объяснил, почему опасно ездить за грузовиками

Езда за грузовиком может спровоцировать аварийную ситуацию, ведь габариты фуры ограничивают обзор водителей автомобилей. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты ГК "Автодом".

"Самые частые последствия таких поездок - сколы лакокрасочного покрытия автомобиля. Они появляются от мелких камней, гравия и песка, вылетающих из-под колёс фуры", - отметили они.

А специалисты ГК "АвтоСпецЦентр" добавляют, что езда за грузовиком на минимальной дистанции не позволяет увидеть возникшие препятствия на дороге или вовремя среагировать на неровности при плохом качестве дорожного покрытия.

"Небольшое расстояние до грузовика приводит еще и к попаданию на легковой автомобиль грязи, пыли и песка из-под колес грузовика. Если грузовой автомобиль перевозит габаритный груз без дополнительной фиксации, то есть риск, что при выпадении кирпичей, досок или строительных материалов автомобиль, двигающийся сзади, будет поврежден. Последствия регулярных поездок за грузовиками только негативные: от проведения кузовного ремонта до возникновения аварийных ситуаций", - отметили эксперты.

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