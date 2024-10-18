Перечислены плюсы и минусы Volkswagen Bora за 250 000 рублей

Volkswagen Bora первого поколения выпускали с 1997 по 2006 год. Такие машины до сих попадаются на вторичном рынке и стоят от 150 до 600 тысяч рублей в зависимости от комплектации, типа кузова, двигателя, коробки передач и состояния. Портал "АвтоВзгляд" рассказал о седане Bora 2003 года выпуска.

© Российская Газета

Пятиместный автомобиль имеет 1,6-литровый 105-сильный 16-тиклапанный бензиновый мотор BCB, ручную пятиступенчатую коробку и передний привод. Передние кресла регулируются, также можно поменять угол наклона и вылет руля. В машине есть радиомагнитола, двойной подстаканник, который выдвигается, прикуриватель, вместительный бардачок, кондиционер, багажник на 453 литра.

Автовладелец ездит на Bora 14 лет. Машина имеет качественный кузов - он практически не гниет, хорошо сохранились пороги. Пробег авто - чуть меньше 200 тысяч километров. Седан потребляет 95-й бензин, в нем раз в полгода меняют масло с фильтром, стиль езды - бережный, без экспрессии.

За 14 лет в автомобиле поменяли сцепление - оно начало барахлить, когда Bora исполнилось 16 лет.

По словам владельца, найти нужные детали и технические жидкости для регулярных ТО можно без проблем. Тормозные колодки и диски меняются обычно на качественные аналоги.

Транспортный налог на Bora - меньше трех тысяч рублей, полис ОСАГО обходится в 3-7 тысяч рублей. Годовое содержание автомобиля достаточно бюджетное: оно составляет 80-90 тысяч рублей, из которых 50-60 тысяч - расходы на бензин.

Автомобиль хорошо заводится как в сильный мороз, так и в жару. Владелец отмечает качественную шумоизоляцию машины, хорошую устойчивость. Расход бензина при неагрессивной езде по трассе не превышает 7,5 литра на 100 километров.

В числе слабых мест автомобиля - низко расположенная "губа" переднего бампера, которую можно вырвать при движении назад, если зацепиться за небольшой бордюр. Чтобы этого не было, владелец возит в багажнике старые тормозные диски - чтобы подкладывать их за передние колеса и приподнимать перед автомобиля. Под картер двигателя лучше ставить защиту.

Тем, кто решит приобрести такой автомобиль, владелец советует обязательно загнать седан на подъемник и проверить его историю.

Ранее "РГ" писала о "вечных" внедорожниках.