Подушка в багажнике и «График расхода масла» — тест-драйв GAC M8

«За рулем» предложил «китайца» на замену Mercedes-Benz S-класса – GAC M8.

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Минивэны в Китае очень популярны. Но не «для дома, для семьи», а в качестве альтернативы бизнес-седанам и автомобилям представительского класса. Добрались эти модели и до российского рынка. Причем M8 от GAC продается у нас уже второе поколение подряд: официально поставлялся и его предшественник.

Стиль GAC M8 Как китайские кроссоверы полюбили делать похожими на Land Rover Defender, так и для минивэнов есть свой ориентир – Toyota Alphard. GAC M8 перенял стиль японского вэна, но перещеголял «японца» по размерам решетки радиатора. В профиль и сзади китайский вэн выглядит более традиционно. Но интерьеру есть чем удивить. Наряду с традиционной цветовой гаммой отделки предлагается необычное сочетание классического черного с красным.

Яркие вставки сделаны из экокожи и алькантары и очень оживляют салон. Хотя явно не все оценят такое решение для бизнес-вэна. Сиденья GAC M8 Главные пассажиры тут, как и положено, сидят на втором ряду в очень комфортабельных креслах с обогревами, вентиляцией, массажерами, оттоманками и электрорегулировками. Вокруг каждого из их седоков – по три подстаканника и по два зарядных разъема.

Всеми настройками заведуют сенсорные панели в подлокотниках. Передние пассажиры тоже ездят с комфортом – им положены электрорегулировки, обогрев и вентиляция. А вот на трехместном диване последнего ряда нет ничего из этого, хотя минимальный комфорт обеспечивают дефлекторы, подстаканники и USB-порты. Подушка безопасности в багажнике GAC M8 оснащен шестью стандартными подушками безопасности: фронтальными, передними боковыми и шторками длиной во весь салон. А седьмая установлена необычно.

Это тоже шторка, но прикрывает она стекло пятой двери. Она срабатывает, когда нужно защитить головы пассажиров третьего ряда при ударе сзади. Заодно прикрывает салон и от летящих осколков. Нигде прежде аналогичной подушки видеть не доводилось. GAC M8 на ходу «Восьмерка» оснащена тем же силовым агрегатом, что и кроссовер GS8. Двухлитровая турбо-«четверка» развивает 231 силу и сочетается с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Но вот полного привода нет. Настроена связка неплохо: на газ откликается охотно, переключает передачи плавно.

На расслабленный лад настраивает и достаточно мягкая ходовая часть. Она достойно справляется с мелкими и средними неровностями, однако на крупных иногда «грубит»: лучше притормаживать. Радует и соответствующая классу шумоизоляция. Огрехи перевода в GAC M8 Не каждый официально поставляющийся к нам «китаец» может похвастаться русифицированной мультимедийной системой. У GAC M8 такая есть. Но перевод явно никто не вычитывал. Наряду со стандартными ошибками вроде неправильно написанных слов или несуразных сокращений нашлось и удивительное: вкладка маршрутного компьютера «График расхода масла», пугающая показателем «11 л/100 км». Разумеется, «график» этот не что иное, как средний расход бензина.

Цена GAC M8 Стоимость GAC M8 начинается от 5,5 млн рублей, что делает вэн самым доступным представителем сегмента. Этим он компенсирует отдельные недостатки.