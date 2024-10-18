Появилась первая фотография салона обновленного Kia Sportage

Раскрыт интерьер обновленного Kia Sportage. Кроссовер-бестселлер Kia сменил поколение три года назад и теперь готовится к рестайлингу. По некоторым данным, премьера может состояться уже на следующей неделе — 24 октября. А пока шпионы обеспечивают ожидающих снимками с тестовых заездов, среди которых оказалась и фотография почти полностью «голого» салона с новым информационно-развлекательным комплексом.

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В объектив шпионов на этот раз попала европейская версия Kia Sportage, колесная база которой короче, чем у американской.

Главное новшество в салоне — новый изогнутый кластер, объединяющий под одним стеклом приборную панель и экран мультимедийной системы. Судя по всему, теперь он прямоугольный, а не трапециевидный. Такой же в прошлом году получил Sorento, а потом K5. Диагональ обоих экранов — 12,3 дюйма.

© Kia

© Cochespias.net

© Carscoops

© Carscoops

Кроме того, на снимке можно увидеть новый двухспицевый руль, переработанные центральный тоннель и подлокотник.

На прошлой неделе обновленный Sportage впервые сфотографировали без маскировки. Снимки, на которых кроссовер прикрывают зонтиками, сделали в корейской глубинке во время фотосессии. Sportage получит новые оптику, решетку радиатора, капот и колесные диски. В нижней части бампера появится хромированная планка, а фары лишатся С-образных ходовых огней.

В числе ближайших новинок Kia значится Tasman. Пикап, вопреки изначальным ожиданиям, далек от Santa Cruz материнской Hyundai и является самостоятельной моделью с рамной конструкцией. Рассекретят его уже совсем скоро — 29 октября на автосалоне в Джидде.