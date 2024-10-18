Названы автомобили с пробегом, которые продаются быстрее всего

Перечислены подержанные автомобили, которые быстро раскупают за пару дней. Самым популярным автомобилем с пробегом в сентябре оказался кроссовер Hyundai Creta 2019 года выпуска. Автомобиль продался всего за один день на площадке «Авто.ру». За сутки объявление посмотрел 71 потенциальный покупатель. Кроссовер стоил 1,54 млн рублей, а пробег составлял 69,4 тыс. км. Аналитики «Авто.ру Бизнес» назвали и другие модели, которые получили наибольшее количество звонков за первые дни публикации объявления.

© Quto.ru

Вторую строчку по скорости продажи и популярности в сентябре занял седан Kia Rio 2017 года с пробегом 79 тыс. км. Он продался за 1,2 млн рублей. В продаже автомобиль находился всего два дня. И за это время продавцу позвонило 47 покупателей.

Третье место занял кроссовер Mazda CX-5 2020 года выпуска. Автомобиль с пробегом 70,5 тыс. км стол 2,85 млн рублей. Срок продажи составил три дня, за которые продавец получил 39 звонков от разных покупателей.

В сегменте китайских автомобилей пользователи сервиса чаще звонили продавцам подержанных Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro и Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Coolray и Atlas Pro, а также Haval F7x.

Быстрее других в сентябре продавались автомобили марок Kia, Hyundai, BMW, Lada, Mazda, Volkswagen и Haval. Самый быстрый срок продажи подержанных машин этих марок составил два дня.

Летом средний срок продажи подержанных автомобилей составил 38 дней.