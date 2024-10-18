Блогер разобрал Lada Granta с АКПП и рассказал плюсы и минусы автомобиля

На очередном разбор-обзоре "Клубного сервиса" оказалась Lada Granta в довольно экзотичной для модели на сегодняшний день комплектации - с автоматической коробкой Jatco. Таких машин АвтоВАЗ выпустил немного - сколько хватило складских запасов трансмиссии.

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Отметим, что лифтбек Lada Granta с АКП присутствует в прайс-листах на официальном сайте, и стоит он 1 349 000 рублей. Ведущий Илья Свиридов говорит, что машина была куплена за плюс-минус 1,6 млн рублей, и как становится понятно из обзора, авто с "допами", за которые и пришлось доплатить.

Что касается качества исполнения установки сигнализации и всего необходимого, то оно оставляет желать лучшего: тонкие проводки небрежно проброшены по салону, болтаются на дверях. Заводская проводка смотана изолентой и кое-где даже крепится клипсами.

Ведущий отметил наличие трубчатых и П-образных усилителей в дверях, а также поперечного усилителя пола в передней части салона. Сзади конструкции, придающей большую жёсткость кузову, нет.

С завода авто обработан антикором, прикрывающим швы, виброгасящие маты есть, в небольшом количестве, но они расположены по уму, присутствуют неизбывные "войлочные решения". Примечательно, что внутри дверной карты присутствует синтетический материал, который, вероятно, положительно сказывается на акустическом комфорте.

Кроме лифтбека Lada Granta с "автоматом" доступна также в кузове седан, рекомендованная розничная цена на который составляет 1 298 000 рублей.