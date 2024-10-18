Представлена новая лимитированная Subaru BRZ

Представили новую лимитированную версию Subaru BRZ
В 2025 году модельный ряд Subaru BRZ пополнится новой эксклюзивной версией Series.Purple, которая будет официально представлена 19 октября на фестивале Subiefest Texas. Этот лимитированный выпуск будет ограничен всего 500 экземплярами.
Как сообщает автомобильное издание SPEEDME.RU, Subaru уже анонсировала, что купе получит уникальный цвет кузова Galaxy Purple Pearl с черными фирменными шильдиками. Эксклюзивная модель будет также оснащена новыми 18-дюймовыми колесами с матовым серебристым покрытием, что придаст автомобилю более элегантный и современный облик.
В салоне BRZ Series.Purple установлены спортивные сиденья с черной обивкой Ultrasuede, которые гармонируют с боковыми вставками из серой кожи. Декор дополнен серой контрастной строчкой, красной кнопкой запуска STI и алюминиевым рычагом переключения передач.
Как и в базовой версии Limited, в салоне будет 7-дюймовая цифровая приборная панель и 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Среди прочих опций: премиальная аудиосистема, двухзонный климат-контроль и подогрев передних сидений.
Под капотом Subaru BRZ Series.Purple установлен 2,4-литровый атмосферный двигатель, выдающий 228 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащён шестиступенчатой механической коробкой передач с коротким рычагом STI для лучшей управляемости.
Для улучшения характеристик автомобиль получил V-образную балку под капотом, что способствует улучшению управляемости и динамики, а также шины Michelin Pilot Sport 4 для лучшего сцепления с дорогой.
Subaru BRZ Series.Purple появится в автосалонах США в начале 2025 года, с начальной ценой в $35 445 (около 3,44 млн рублей). Это на $1 700 дороже стандартной версии Limited.