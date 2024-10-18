Представлена новая лимитированная Subaru BRZ

В 2025 году модельный ряд Subaru BRZ пополнится новой эксклюзивной версией Series.Purple, которая будет официально представлена 19 октября на фестивале Subiefest Texas. Этот лимитированный выпуск будет ограничен всего 500 экземплярами.

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Как сообщает автомобильное издание SPEEDME.RU, Subaru уже анонсировала, что купе получит уникальный цвет кузова Galaxy Purple Pearl с черными фирменными шильдиками. Эксклюзивная модель будет также оснащена новыми 18-дюймовыми колесами с матовым серебристым покрытием, что придаст автомобилю более элегантный и современный облик.

В салоне BRZ Series.Purple установлены спортивные сиденья с черной обивкой Ultrasuede, которые гармонируют с боковыми вставками из серой кожи. Декор дополнен серой контрастной строчкой, красной кнопкой запуска STI и алюминиевым рычагом переключения передач.

Как и в базовой версии Limited, в салоне будет 7-дюймовая цифровая приборная панель и 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Среди прочих опций: премиальная аудиосистема, двухзонный климат-контроль и подогрев передних сидений.

Под капотом Subaru BRZ Series.Purple установлен 2,4-литровый атмосферный двигатель, выдающий 228 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащён шестиступенчатой механической коробкой передач с коротким рычагом STI для лучшей управляемости.

Для улучшения характеристик автомобиль получил V-образную балку под капотом, что способствует улучшению управляемости и динамики, а также шины Michelin Pilot Sport 4 для лучшего сцепления с дорогой.

Subaru BRZ Series.Purple появится в автосалонах США в начале 2025 года, с начальной ценой в $35 445 (около 3,44 млн рублей). Это на $1 700 дороже стандартной версии Limited.