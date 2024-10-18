Chery показал свой первый летающий автомобиль

Китайская компания Chery продемонстрировала свой первый летающий электромобиль. Это было сделано на Глобальной инновационной конференции Chery 2024, передает «Hi-tech Mail.ru».

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Модели дали название Land and Air Vehicle. Ее уже удалось испытать. Машина внешне напоминает гоночный автомобиль, к которому сверху прикреплен небольшой вертолет.

Производитель утверждает, что новинка предназначена для коротких перелетов. Она рассчитана больше на передвижение по земле, чем по воздуху. Функция полета нужна только для того, чтобы облететь какое-то препятствие или пробку.

«Максимальная высота полета — 1 километр. Разгоняться в воздухе новинка может до 120 км/ч, а длительность полета достигает не более 40 минут», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Tesla Roadster следующего поколения поступит в производство и появится в продаже в 2025 году. Прототип Tesla Roadster следующего поколения был впервые представлен в 2017 году, а его производство должно было начаться в 2020 году, но с тех пор его выпуск откладывался каждый год.