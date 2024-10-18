Названы пять фактов, которые вы должны узнать про новый Nissan Murano

Автомобили и автомобильная промышленность сильно изменились с 2014 года. Именно тогда Nissan представил последний новый Murano. Поэтому неудивительно, что обновленный Murano 2025 года выглядит совершенно иначе как внутри, так и снаружи — и не только по стилю, но и по технологиям.

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Итак, давайте рассмотрим пять ключевых вещей, которые нужно знать о Nissan Murano 2025 года.

1 — Дизайн в стиле Ariya

Nissan устоял перед соблазном сделать Murano электромобилем, но позаимствовал некоторые дизайнерские идеи у своей электрической модели Ariya. Широкая передняя решетка и тонкие светодиодные фары напоминают Ariya, хотя здесь они разделены полосой пластика в цвет кузова, что делает его похожим на Ferrari Daytona или его современный эквивалент 12cilindri, если немного прищуриться.

Но если посмотреть сбоку, Murano гораздо интереснее своего электрического собрата, с выраженной мускулатурой задних арок. Его даже можно назвать красивым.

2 — Два экрана и массажные сиденья

Влияние Ariya распространяется и на салон, хотя это не точная копия. Каждая из трех комплектаций (SV, SL, Platinum) получает активное шумоподавление, Apple CarPlay и Android Auto, а также пару 12,3-дюймовых экранов приборной панели — один для датчиков, второй — сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Встроенные технологии Google, включая Карты, Помощник и Play Store, являются стандартными для двух топовых комплектаций, которые также получают аудиосистему Bose. В топовой комплектации Platinum вы найдете полуанилиновые кожаные кресла с функцией массажа.

3 — На смену вариатору приходит 9-ступенчатый «автомат»

Хорошие новости: вариатор, который был единственной трансмиссией на старом Murano, был заменен на девятиступенчатый «автомат». Вы получаете его независимо от того, выбираете передний или полный привод.

4 — Турбированный 4-цилиндровый двигатель вместо V6

Более спорным механическим «апгрейдом» является замена старого 3,5-литрового V6 на 2,0-литровый турбированный рядный четырехцилиндровый. Это спорно, потому что новый двигатель выдает 241 л.с., что на 19 л.с. меньше, чем у старого V6.

Положительный момент заключается в том, что крутящий момент вырос на 27 Нм до 353 Нм, поэтому во время обгонах он не должен ощущаться менее динамичным. Но, возможно, вы будете удивлены и разочарованы, узнав, что расход топлива составляет 10,2 л/100 км.

5 — Улучшение внедорожных характеристик

Murano не предназначен для серьезного бездорожья: он создан для жизни в бетонных джунглях. Но пара изменений должна сделать его более способным в обеих средах.

Одна из них — прозрачный капот с камерой, который позволяет водителю видеть, что происходит на уровне передних колес. Эта технология полезна при движении по неровной местности, а также на парковках и при выезде с перекрестков в гору.

Другая особенность — увеличенная высота дорожного просвета модели 2025 года. Дополнительные 35,6 мм доводят дорожный просвет до 211 мм.