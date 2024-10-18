Автомобили Lada станут быстрее с улучшенным двигателем

Компания АВТОВАЗ модернизирует двигатель 1.8 Evo для моделей Lada.

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Директор продуктовых программ и проектов АВТОВАЗа Олег Груненков сообщил, что компания продолжит работы по модернизации двигателя рабочим объемом 1,8 литра, который устанавливается на модели Lada Vesta и Aura.

Планируется увеличить отдачу агрегата. Нехватка мощности пока не дает возможности российской продукции на равных соперничать в плане динамики с конкурентами на рынке. Так, разгон модели Lada Aura до 100 км/ч занимает 12,5 секунды. Какие именно работы инженеры АВТОВАЗа будут проводить с 1,8-литровым мотором, представители концерна не уточняют. При этом они пояснили, что их масштабы будут сопоставимы с разработкой нового силового агрегата.