Hongqi разрабатывает зарядное устройство с напряжением до 1700 В

17 октября компания Hongqi анонсировала создание первого прототипа силового устройства, основанного на сверхвысоковольтной технологии с использованием кремниевого карбида на 1700 В. Этот проект был реализован в рамках работы Департамента разработки силовой электроники Института новых энергий при Главном научно-исследовательском институте.

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Подробности о новом устройстве пока ограничены, но известно, что оно включает китайский автомобильный кремниевый карбидный чип, способный выдерживать напряжение до 1700 В. Для повышения прочности используются материалы с высокой диэлектрической стойкостью и специальная упаковка, обеспечивающая устойчивость к высоким напряжениям. Максимальное напряжение шины устройства достигает 1200 В.

Журналисты SPEEDME.RU отметили, основное достоинство такого устройства заключается в его эффективности и снижении потерь энергии, что положительно сказывается на потреблении электроэнергии автомобиля и его запасе хода. В компании FAW заявили, что эта технология позволит внедрить архитектуры свыше 1000 В и ускорить процесс зарядки до 5 минут.

В конструкции силового устройства Hongqi использованы параллельные ячейки высокой плотности, короткоканальная структура, медные зажимы для высоких токов и термостойкое серебряное спекание.

Несмотря на наличие китайских автомобилей с 800 В платформами, а также архитектурой Nio на 900 В, Hongqi вряд ли выпустит свою систему на 1700 В в ближайшие годы. Тем не менее, кремниевый карбид уже сейчас становится ключевым элементом высоковольтных систем благодаря уменьшению веса и габаритов, снижению затрат и применению более тонких кабелей.