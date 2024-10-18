Представлен еще один «прощальный» Dodge Durango с V8

Марка Dodge выпустила очень дорогой Durango с V8. Спецверсия SRT Hellcat Brass Monkey стоит почти 114 тысяч долларов, но при этом имеет особый внешний и внутренний декор. Снаружи присутствуют акценты цвета бронзы и латуни, для отделки внутреннего убранства используется прессованное углеволокно, замша и натуральная кожа. Под капотом — компрессорный V8 6.2 HEMI.

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Появившийся 20 лет назад Dodge Durango с V8 HEMI скоро отправится на заслуженный отдых. Ставить могучие «восьмерки» на кроссоверы перестанут в конце 2024 года, а в качестве прощального аккорда Dodge выпустит несколько спецверсий. Уже представлены Durango SRT 392 AlcHEMI и SRT Hellcat Hammerhead, а теперь к ним присоединился SRT Hellcat Brass Monkey. Как и Hammerhead, новинка оснащена компрессорным V8 6.2 HEMI Hellcat мощностью 720 лошадиных сил и разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,5 секунды.

© Dodge

Кузов SRT Hellcat Brass Monkey окрасили в цвет Red Oxide в сочетании с популярными у покупателей бронзовыми акцентами. Также кроссоверу достался сатинированный черный капот, 20-дюймовые колеса цвета латуни, специальные шильдики, интерьерный декор из прессованного углеволокна, обитый замшей потолок, шестипоршневые тормоза Brembo и черные насадки выхлопных патрубков. Стандартное оснащение включает консоль между сидениями второго ряда, панорамную крышу, семь ездовых профилей и так называемые Race Options, с помощью которых можно выставлять обороты двигателя для лонч-контроля и индикатора переключения передач.

© Dodge

В США рекомендованная розничная цена Dodge Durango SRT Hellcat Brass Monkey составляет 113 720 долларов, или около 11 миллионов рублей. На 11 тысяч долларов дороже стоит BMW X5 M (625 л.с., 750 Нм), а X7 60i (530 л.с., 750 Нм) стартует со 110 900 долларов, что соответствует 10,7 миллиона рублей.