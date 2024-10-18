Stellantis планирует расширение производства Ram 1500 в Мексике

Автопроизводитель Stellantis, похоже, готовится расширить свой заводской комплекс на севере Мексики для запуска производства пикапов Ram 1500. До этого основное производство этих моделей сосредотачивалось в Мичигане. Новые производственные площади появляются рядом с уже существующим заводом в Сальтильо, где недавно были возведены два новых здания. Однако пока не ясно, какие версии Ram 1500 — бензиновые или электрические — будут производиться на этих мощностях.

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Компания Stellantis подчеркнула, что выпуск пикапов Ram продолжится на заводе в Стерлинг-Хайтс, расположенном в Детройте. На данный момент Stellantis не раскрывает дальнейших подробностей о возможных изменениях в производственных планах для Ram 1500.

Эти слухи о планах начать производство Ram 1500 в Мексике могут создать дополнительное напряжение в отношениях между Stellantis и профсоюзом работников автопрома UAW. В последние недели конфликты с профсоюзом стали особенно острыми. Ранее UAW и Stellantis подписали значимое соглашение, которое обеспечило повышение заработных плат и крупные инвестиции в американские заводы. По данным SPEEDME.RU, компания также обязалась максимально использовать мощности в Стерлинг-Хайтс, прежде чем переводить производство Ram 1500 в Мексику.