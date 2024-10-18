В российском рейтинге пикапов сменился лидер

Changan впервые стал лидером среди самых продаваемых пикапов в России. В сентябре россияне купили 2749 пикапов, подсчитали в агентстве «Автостат». Это на 58 процентов больше, чем год назад, когда на рынке было представлено меньше моделей. Самой продаваемой из них в начале осени оказался Changan Hunter Plus, на котором остановили выбор 406 покупателей. Вторым стал JAC T9 c 381 проданным экземпляром.

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Прежний лидер, Great Wall Poer, опустился сразу на третью строчку. Такую модель купили 375 человек.

Интересно, что Great Wall Poer лидировал по продажам в сегменте почти год — с ноября 2023-го.

Если же смотреть статистику по маркам, то больше всего пикапов в сентябре продала JAC — 637 машин. На второй строчке снова расположилась Great Wall с 529 единицами. Она уступила JAC в июле, и с тех пор не смогла отвоевать первенство обратно. Третье место досталось Changan (409 машин), четвертое — Sollers (328 штук). УАЗ оказался только на пятом месте с 318 реализованными пикапами.

Интерес к пикапам в России растет. За прошедшие девять месяцев 2024 года россияне купили 20 390 новых грузовичков, что на 69 процентов больше, чем за тот же период 2023 года. В общем зачете за январь-сентябрь пока лидирует Great Wall.

В сегменте ожидается пополнение: в первом квартале 2025 года на рынок выйдет Palasso. Марка Oting описывает его как «первый официально реализуемый в России пикап-хардтоп». Модель ведет родословную от Nissan Navara и делит начинку с внедорожником Oting «Паладин».