Линия ретро-электромобилей Renault не будет продолжена

На Парижском автосалоне Renault представил три электрических ретро-модели: R5, R4 и концептуальный Twingo. Эти автомобили вдохновлены культовыми моделями прошлого, но, несмотря на положительные отзывы, компания не планирует развивать линию ретро-электрических автомобилей.

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Дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер отметил, что новые версии R5 и R4 вызвали большой интерес, но не все старые модели, такие как R17, были так популярны. Несмотря на внимание к шоу-кару R17 Electric Restomod, Renault не намерена его производить. Также не стоит ожидать возвращения моделей типа Safrane или Avantime.

После запуска серийного Twingo в 2026 году Renault сосредоточится на обновлении среднего сегмента своих электромобилей, включая Megane и Scenic, отметили журналисты 32CARS.RU. В планах компании новая платформа AmpR и зарядная технология на 800 вольт, что позволит электромобилям проезжать до 300 км всего за 15 минут зарядки. Такой подход даст возможность предлагать более современные и производительные модели в будущем.