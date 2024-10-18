Kia отзывает более 14 тысяч электромобилей EV9 из-за проблем с цифровой панелью

Kia America инициировала отзыв 14 163 электромобилей EV9 модельного года 2024-2025 из-за неисправности в цифровой приборной панели. В процессе запуска автомобиля панель может неожиданно отключаться, что приводит к потере доступа к важной информации для водителей. Причиной этого стал сбой в программном обеспечении, который будет исправлен с помощью специального обновления.

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По данным 32CARS.RU, ситуация возникла после недавнего обновления «по воздуху», которое было приостановлено 2 сентября 2024 года. Несмотря на это, один из автомобилей 2025 года все же поступил в продажу с данной неисправностью. Kia начала разбираться в проблеме после того, как в августе поступило множество жалоб, и к сентябрю компания выявила, что дело связано с ошибкой в логике программы.

Отзыв затрагивает автомобили, собранные с сентября 2023 года по май 2024 года. Водители получат уведомления об отзыве начиная с 31 октября, а решение проблемы будет реализовано через новое программное обновление, которое можно будет установить как удаленно, так и в дилерских центрах без дополнительной платы.