Tesla запускает продажи Cybertruck в Канаде

Tesla объявила о старте продаж своего инновационного электропикапа Cybertruck в Канаде. Этот впечатляющий автомобиль впервые начал поступать на рынок США в ноябре прошлого года, затем он был представлен в Мексике, и теперь стал доступен для северных соседей.

© Tesla

Цена на Cybertruck в Канаде составляет 168 740 канадских долларов (приблизительно 11,9 млн рублей по текущему курсу). В продаже доступна модель Cyberbeast Foundation Series, которая включает функцию полного автопилота и световую полосу.

Cybertruck уже представили в трех странах Северной Америки, однако пока нет информации о его выходе на рынки Европы или Азии. Несмотря на намеки главы Tesla Илона Маска о возможной адаптации пикапа для международных рынков, на данный момент модель доступна лишь на американском континенте. В Европейском Союзе Cybertruck сталкивается с обсуждениями, связанными с его размерами и весом, что вызывает беспокойство у местных организаций по безопасности дорожного движения. Тем не менее, Tesla продолжает расширять своё присутствие на новых рынках, и Cybertruck уверенно завоевывает популярность, становясь символом электромобилей, отметили журналисты 32CARS.RU.