Представлен новый Maserati GT2 Stradale

Maserati GT2 Stradale, который стал развитием гоночной версии GT2, был представлен в Испании на трассе Circuit de Barcelona-Catalunya. Этот автомобиль гармонично сочетает в себе спортивный дух и изысканность, свойственные бренду Maserati, и предназначен как для гоночных треков, так и для городских дорог. Спереди он привлекает внимание своими агрессивными формами, а сзади выделяются воздухозаборники и фиксированный спойлер в форме бумеранга.

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Среди всех моделей Maserati, GT2 Stradale является наиболее мощной с двигателем внутреннего сгорания. Он оснащён 3,0-литровым V6 Nettuno с двойным турбонаддувом, который выдает 640 л.с., разгоняя автомобиль до 100 км/ч всего за 2,8 секунды и достигая максимальной скорости в 324 км/ч. Благодаря особой конструкции заднего крыла, автомобиль создает прижимную силу в 500 кг при скорости 280 км/ч, что на 145 кг больше, чем у модели MC20. При этом GT2 Stradale легче MC20 на 60 кг, что обеспечивает ему отличную адаптацию к различным условиям благодаря системе подъема передней части, которая может увеличивать клиренс на 35 мм.

Кузов представлен в четырех цветах: Nero Essenza, Blu Infinito, Gloss Giallo Genio и матовом Bianco Audace. Maserati Fuoriserie предлагает множество возможностей для персонализации, включая выбор цвета тормозных суппортов: черный, красный, серебристый, желтый и «ржавый» синий.

Внутреннее оформление подчеркивает гоночную направленность с карбоновыми сиденьями, обитыми алькантарой цвета Blu Elettrico. Удобство водителя является приоритетом, а руль разработан с участием известного гонщика Андреа Бертолини, отметили журналисты SPEEDME.RU.

GT2 Stradale предлагает четыре режима вождения: WET, GT, SPORT и CORSA, а также доступные пакеты Performance Pack, включающие режим Corsa Evo, заимствованный из гоночной версии.

Модель можно заказать в Великобритании по стартовой цене от £338 880, что эквивалентно примерно 42,7 миллиона рублей, с началом поставок весной 2025 года.