Премиальный минивэн Sollers появится в продаже в РФ

Sollers показала новый минивэн, который скоро появится в продаже в России. Как сообщает Telegram-канал No Limits, российское название автомобиля пока неизвестно, однако в Китае он продается как JAC Refine RF8 — машина «мелькнула» на мероприятии в честь предстоящего саммита БРИКС.

© Sollers

RF8 дебютировала в Китае сравнительно недавно — в августе прошлого года. В РФ модель должна стать конкурентом Toyota Alphard и остальных премиальных минивэнов благодаря более доступной цене: по предварительной информации, она составит от 4,5 до 5 млн рублей.

Автомобиль вмещает семь человек, в том числе водителя, при колесной базе в 3100 мм. В оснащение входят 2,0-литровый мотор мощностью 224 л.с. и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, двузонный климат-контроль, оттоманки на втором ряду с электроприводами, массажем и вентиляцией, камеры кругового обзора, два люка, адаптивный круиз-контроль и множество других вспомогательных система для водителя.