Chery готовит новый кроссовер Lepas 8

В рамках международного мероприятия Chery International User Summit была презентована новая серия автомобилей Lepas, сообщает сайт "Китайские автомобили", который опубликовал фото первенца ещё одного суббренда Chery.

© Российская Газета

Chery Tiggo ассоциируется с тиграми, а новая серия Lepas - ассоциация с другим хищником - леопардом. В неё войдут не совершенно новые модели, а оспортивленные модификации существующих. Так, первый Lepas 8 - пересмотренная версия Chery Tiggo 8 Plus, представленного в апреле.

Отличий у новинки по сравнению с донорским Tiggo 8 Plus больше, чем может показаться: "леопард" получил оригинальные бампер, фонарь, спойлер и светоотражатели.

Известны габариты автомобиля составили 4670 х 1920 х 1679 мм. Для сравнения, параметры Tiggo 8 Plus следующие: 4715 х 1860 х 1745 мм. Колёсная база у моделей одинаковая - 2710 мм.

Lepas 8 получил оригинальный салон, в котором мультимедиа имеет вертикальный планшет, колесо двухспицевое, а компоновка - двухрядная.

Подробностей о силовых агрегатах для Lepas 8 нет. Tiggo 8 Plus в КНР представлен с двигателями мощностью 197 и 254 л.с. в паре с "роботом" и классической АКП соответственно, и с гибридной системой мощностью 360 л.с.

По информации "Китайских автомобилей", новая серия Lepas также будет представлена и на российском рынке. Точных сроков запуска пока нет.