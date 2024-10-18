Bentley пересматривает планы электрификации

Издание 32CARS.RU сообщает, что компания Bentley пересматривает свои планы относительно электрификации модельного ряда. Ранее было заявлено о намерении полностью отказаться от автомобилей с традиционными бензиновыми двигателями к 2030 году, но новое руководство приняло решение действовать более осторожно. Франк-Штеффен Валлизер, новый CEO марки, озвучил информацию о том, что дебют первого электромобиля Bentley состоится не раньше 2026 года, а старт продаж запланирован на 2027 год.

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По словам Валлизера, роскошные автомобили с бензиновыми двигателями все еще пользуются высоким спросом среди клиентов, что заставляет компанию временно приостановить переход на электромобили в пользу гибридных решений. В текущий момент Bentley предлагает ряд плагин-гибридов, среди которых выделяются мощный Flying Spur и востребованный кроссовер Bentayga.

Компания продолжит инвестировать в технологии гибридных автомобилей, однако переход на модели с увеличенной электрической автономией не будет осуществлен в ближайшее время. Кроме того, Валлизер отметил, что Bentley рассматривает синтетическое топливо как одно из решений для уменьшения углеродного следа до полной электрической трансформации, намеченной на середину 2030-х годов.