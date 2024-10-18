Инциденты с Tesla ставят под сомнение надежность FSD

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировала расследование в отношении 2,4 миллиона автомобилей Tesla после инцидента, в котором один из автомобилей с установленной системой Full Self-Driving (FSD) сбил пешехода, что привело к его гибели. Об этом сообщило американское агентство, отвечающее за безопасность на дорогах.

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Согласно информации, опубликованной в издании SPEEDME.RU, система автономного вождения Tesla уже много лет занимает ключевое место в стратегии продвижения компании. Постоянное обещание, что автомобили смогут управлять сами в различных сложных ситуациях, привлекло множество покупателей. Однако многие из них столкнулись с реальностью, в которой ожидания оказались несоразмерны с фактическими сроками разработки технологии. Особенно остро этот вопрос стоит в Европе, где, по всей видимости, долгожданное решение близится к завершению.

Тем не менее, инциденты, подобные недавнему, поднимают серьезные вопросы о безопасности автономных систем и их способности функционировать в реальных условиях.