Как правильно дарить машину: эксперт дал несколько советов

Оформлять документы, чтобы подаренный автомобиль действительно перешел новому владельцу, нужно правильно. О том, как это сделать, рассказывает портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Ольгу Манько.

Статья 209 Гражданского кодекса РФ гласит, что правом распоряжаться имуществом в порядке дарения обладает только собственник. Он может подарить автомобиль любому человеку, не требуя ничего взамен. Сделка оформляется специальным договором дарения в письменной форме, в соответствии со статьей 574 ГК РФ, подчеркивает специалист.

Отмечается, что регистрация собственности может производиться самостоятельно при обращении в ГИБДД в порядке постановки машины на учет.

«Для постановки транспортного средства на учет нужно записаться в любой регистрирующий орган МВД РФ. Это могут быть РЭО ГИБДД или МФЦ», - говорится в публикации.

В данном случае потребуются такие документы, как паспорт технического средства (ПТС), старое свидетельство о регистрации ТС, паспорт одаряемого, полис ОСАГО, договор дарения автомобиля, квитанция об оплате государственной пошлины, отмечается в материале.