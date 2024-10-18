Представлен рестайлинг дешевого кроссовера Hyundai Casper

Маленький «традиционный» паркетник изменился снаружи. Кроме того, модели достался новый планшет мультимедийной системы. А вот технику реформы не затронули.

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Бензиновый субкомпактный кроссовер Hyundai Casper дебютировал в 2021 году, он делит «тележку» со знакомым и россиянам хэтчбеком Kia Picanto. «Традиционный» кросс Хендэ доступен исключительно на корейском рынке. А в году нынешнем у модели появилась электрическая версия, и вот ее-то сделали глобальной: на родине марки она зовется Casper Electric, а в Европе электрокару присвоили имя Inster. Однако от паркетника с ДВС компания отказываться не собирается – в Корее только что стартовали продажи рестайлингового Каспера.

Клоном «электрички» бензиновый паркетник не стал – у него по-прежнему свой дизайн. Если сравнивать с дореформенной моделью, то заменили радиаторную решетку и расположенные над ней диодные полоски ходовых огней, на бамперах появились новые защитные накладки. В круглых фарах дорогих версий Hyundai Casper – другая начинка. Кроме того, иным сделали узор задних фонарей. Каспер также получил 17-дюймовые колеса нового дизайна, расширена палитра цветов кузова. В строю остался и фургончик Casper Van без задних сидений.

Габариты прежние. Длина бензинового паркетника равна 3595 мм, ширина – 1595 мм, высота – 1575 или 1605 мм (с рейлингами на крыше и без них), колесная база – 2400 мм.

Главная обновка в салоне – планшет диагональю 10,25 дюйма. Правда, он положен богатым комплектациям. Зато мультимедийная система с прежним 8-дюймовым тачскрином теперь идет уже в базе (прежде самый дешевый Каспер предлагался без мультимедиа). Еще в компании заявили о том, что была улучшена звукоизоляция. В списке стандартного оборудования также значатся: семь подушек безопасности (включая центральную – она раскрывается между водителем и передним пассажиром), круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Топовый Hyundai Casper – это подогрев руля и передних сидений, адаптивный «круиз» и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Технику реформы не затронули. Hyundai Casper доступен с бензиновыми трехцилиндровым атмосферником 1.0 или турботройкой аналогичного объема. Мощность первого мотора составляет 76 л.с., турбодвижок выдает 100 л.с. Оба сочетаются с четырехступенчатым автоматом. Привод только передний.

Цена рестайлингового Hyundai Casper варьируется от 14,6 млн до 19,8 млн вон, что эквивалентно примерно 1,04 млн – 1,4 млн рублей по актуальному курсу. Судя по всему, компания Hyundai все так же не планирует продавать бензиновый паркетник за пределами Кореи.