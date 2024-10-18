Состоялся первый тест-драйв Lada Aura на дорогах Сочи

Корреспондент "РГ" отправился в Сочи, чтобы протестировать флагманский седан АвтоВАЗа, который, по словам представителей марки, сделал шаг в бизнес-класс. О том, удался ли новый автомобиль, адресованный корпоративным паркам, чиновникам и большим семьям, читайте в нашем материале.

© Российская Газета

Практика удлинения популярных моделей в мировом автопроме не нова, а в ряде стран и вовсе поставлена на поток. Например, очень любят растягивать гольф- и бизнес-седаны в Китае. "Стретчи" на основе Audi A4 или BMW 5-Series в Поднебесной - обычное явление. Многие из нас также хорошо помнят и длиннотелый седан "Князь Владимир" с увеличенной относительно обычного "Москвича-2141" колесной базой.

© Российская Газета

На АвтоВАЗе экспериментировали с таким наращиванием длины серийных моделей без малого 10 лет назад. А именно с 2015 по 2018 год было выпущено 4 "трехобъемника" Lada Vesta Signature, построенных на базе Vesta тех времен. И вот теперь автогигант из Тольятти вернулся к своему проекту на новом технологическом витке, следуя запросу федеральных и муниципальных органов власти. Правда, теперь это не Vesta, а отдельная модель, название которой перекликается с люксовыми машинами Aurus. Да и на технологическом уровне от автомобиля, на которой ездят первые лица страны, Lada Aura кое что досталось и будет переходить по эстафете в дальнейшем. Впрочем, обо всем по порядку.

VIP-ощущения

© Российская Газета

Первую часть тест-драйва я и мои коллеги из журналистского пула проделали… на заднем сиденье. Как видно, таков был дальновидный замысел организаторов презентации - первым делом дать нам почувствовать себя в роли VIP-пассажиров. Однако, прежде чем рассказать о своих ощущениях на просторнейшей "галерке" Aura, пара слов о внешности флагмана. Новая модель выглядит взрослее и презентабельнее родственной Vesta. Дело тут не только в растягивании габаритной длины за счет увеличения колесной базы на 250 мм, но и в удачном дизайне. Силуэт машины получился энергичным, а линия покатой крыши - породистой, словом, стилистам ставим "пятерку". И кстати, панели потолка и бортов здесь - цельноштампованные, панель же пола, как и в Vesta, состоит из трех соединенных сваркой сегментов, при этом средняя часть длиннее таковой у Vesta на упомянутые 250 мм. Клиренс же удалось сохранить на приличном уровне - 176 мм, что позволяет без опасений двигаться по разбитому асфальту и съезжать с него на проселок, когда это необходимо.

© Российская Газета

Конечно, свою лепту в более солидный облик вносят колесные диски с новым дизайном. Их диаметр - такой же, как у высокого универсала Lada SW Cross - 16 и 17 дюймов. То есть колеса большие в сравнении с идеологическим предшественником, Vesta Signature, соответственно и образ подучился более собранным, тем более что для Aura стилисты подкорректировали форму заднего бампера с имитацией патрубков выхлопа. Широкие же задние двери впечатляют больше всего - не двери, а крылья самолета!

Естественно, на диван усаживаться очень удобно за исключением ситуаций, когда машина зажата с бортов на тесной парковке. А еще инженеры усилили крепления дверей и центральные стойки, а также предусмотрели дополнительные промежуточные положения открытых створок (фиксируются на 22, 42 и 67 градусах), да и захлопываются такие "калитки" легко и с достаточно благородным шлепком.

Точечные улучшения

Отлично поработали дизайнеры и в салоне. Престижнее всего здесь выглядят, конечно же, кресла, обшитые кожей наппа. Как мне удалось выяснить, в отделке использовались кожаные элементы, аналогичные применяемым на автомобилях Aurus. И черные, и белые исполнения выглядят дорого и благородно. Интереснее, чем в Vesta, также и декоративные вставки, имитирующие фактуру дамасской стали, и металлизированные накладки на педали. Хороши и более пухлый, чем в младшей модели, двухцветный руль, и опциональные мягкие подушки, крепящиеся на задние подголовники. Кстати, подголовников на диване не три, а два, что лишний раз намекает, скорее, не на семейное, а на статусное реноме модели.

© Российская Газета

Помимо мягких пластиков передней панели и сочетания темного и светлого тонов выигрышно смотрится медиацентр с 10-дюймовым вертикально ориентированным тачскрином. Вопреки некоторым прогнозам, функционал "мультимедийки" здесь практически не отличается от "вестовского". Однако жаловаться грех. Aura получила в наследство удобные онлайн-сервисы от "Яндекса" с голосовой помощницей "Алисой". Есть также камера заднего вида с траекторными подсказками и передние и задние датчики парковки, облегчающие маневрирование в стесненном пространстве. Кстати, радиус разворота увеличился с 5,2 м до 6 метров (вследствие увеличения колесной базы), однако седан остался маневренным, развернуться на небольшом пятачке - не проблема.

Передние кресла, к сожалению, так и не получили электрорегулировок, а алгоритм механических настроек остался не слишком удобным. Однако устроиться за рулем комфортно не составляет труда, тем более что колонка двигается в двух плоскостях. Произошли также интересные метаморфозы с наполнителем кресел. Его сделали более плотным, но только в спинках. Так что сидеть по-прежнему не жестко, а боковые валики поддержки стали чуть менее аморфными, да и в целом посадка стала собраннее.

Сзади имеем без преувеличения царский простор - можно ехать, закинув ногу на ногу, или вытянув их максимально вперед. При этом подушка смонтирована чуть ниже, спинка дивана наклонена чуть сильнее, чем в Vesta, а подушка, пусть и на символические несколько миллиметров, но удлинена - в результате на "галерке" комфортнее ехать полулежа. Регулировку спинки дивана по наклону обещают предусмотреть в отдаленной перспективе, пока ее нет. Зато сзади имеется удобный откидной подлокотник с подстаканниками, а в торец переднего центрального подлокотника встроен силовой USB-разъем, клавиши трехступенчатого подогрева дивана и розетка на 12В, то есть функционал - практически такой же, как в Vesta.

Поворчать можно и из-за дефицита опций, отвечающих за комфорт задних VIP-пассажиров. Напрашиваются, как минимум, откидные столики, дефлекторы вентиляции (сейчас задние воздуховоды выведены под сиденья) и шторки на окнах. Представители инженерной команды рассказали, что они работают над такими улучшениями, но некоторые из них появятся не раньше, чем через пару-тройку лет, когда пройдет первая крупная модернизация модели. А вот однозонный климат-контроль взамен использующегося сегодня кондиционера, ожидается раньше - уже в 2025 году.

© Российская Газета

Объем багажного отсека идентичен таковому у Vesta - 480 л. Однако при складывании спинки дивана багажник превращается в настоящее складское помещение, которое обычной Vesta и не снилось. Жаль только, что при этом образуется внушительная, почти на 100 мм, ступенька, да и лыжный лючок в диване не предусмотрен. Впрочем, машина задумана лишь во вторую очередь как семейная, а в первую - как корпоративный автомобиль, так что тут не до лыж и не до организации площадки для сна в салоне во время какой-нибудь туристической поездки.

Плавной поступью

В движении отличия от Vesta сразу бросаются в глаза. Последняя, как известно, отличается неплохой шумоизоляцией, но в сравнению с нею флагманский седан вышел по изолированности от паразитных шумов на новый уровень. Разработчики не пожалели дополнительных шумопоглощающих и виброизолирующих материалов. Они проложены практически везде, исключая почему то район колесных арок. Надеемся, этот пробел устранят. Несмотря на это Aura очень неплохо отфильтровывает гул от дороги, а звук мотора становится навязчивым, лишь когда он работает на высоких оборотах.

Курсовая устойчивость на высоте - спасибо увеличенной колесной базе и собранному шасси. Плавность хода удалось сохранить по сути на вестовском уровне. Ходовая отлично сглаживает средние и крупные неровности, транслируя в салон лишь незначительные колебания от небольших выбоин и стыков. Кстати, на Aura применены амортизаторы и пружины с оптимизированными характеристиками, отлично походящими для езды как по хорошему, так и разбитому асфальту. Настройки руля оказались практически столь же внятными, как и в Vesta. Связь с машиной остро ощущается. Правда, лично мне усилие на ободе показалось избыточным. В крутых виражах "баранка" наливается тяжестью и становится малоподатливой. К тормозной динамике в целом не придраться. Однако дисковые тормозные механизмы перешли к Aura от Vesta без изменений. А поскольку машина тяжелее примерно на 90 кг, она тормозит чуть хуже младшей модели. Между тем это флагман, и должно быть наоборот. Впрочем, как справедливо говорят инженеры, тормозная динамика осталось на хорошем уровне и уж тем более в рамках всех допусков. С этим не поспоришь.

Агрегатная связка в виде обновленного 122-сильного бензинового двигателя 1.8 EVO и вариатора от азиатского партнера знакома по обновленной Vesta. Алгоритм ускорения остался прежним. Автомобиль не любит, когда продавливаешь педаль акселератора "в пол", как видно, электроника оберегает трансмиссию. Другое дело, когда открываешь газ плавно, при таком раскладе седан ускоряется бодро и уверенно. Исключение - движение в горах, где нашему испытуемому не хватало прыти для штурма крутых подъемов. Однако, Aura и не задумывалась как болид для спуртов по горным серпантинам. Для уверенных же обгонов в городе и на трассе бодрости автомобиля более чем хватает, даром что на бумаге он стал ускоряться до "сотни" примерно на 1 с медленнее Vesta.

Что в итоге

После трех дней знакомства с вазовским флагманом у меня осталось в целом позитивное впечатление. Aura вместительна, симпатична, стабильна, комфортна. Она отлично держится на скоростной прямой и маневренна в городе, несмотря на солидную колесную базу. Ее бортовая навигация позволяет не сбиться с маршрута, даже если сигнал теряется (спасают офлайн-карты). Вслед за Vesta новинка обзавелась также важными электронными помощниками, из которых я выделю корректно работающие система стабилизации ESC, ограничитель скорости и систему контроля слепых зон.

Уверены, клиенты скажут вазовцам спасибо, когда расширится список опционального оснащения, рассчитанного, прежде всего, на пассажиров "галерки". Тогда и статус бизнес-седана, который авансом дали новой модели, будет в большей степени оправдан. Продажи намечены на начало ноября. Что же касается цен, вилка составляет на сегодня 2 600 000 - 2 800 000 рублей, соответственно, за машины в младшей и старшей комплектациях.

Первая получит сиденья с комбинацией текстиля и экокожи, знакомые по Vesta, 7-дюймовый тачскрин медиацентра, круиз-контроль и другой функционал, имеющийся также и в младшей модели. Старшей же комплектации выделены кожаный салон, топовый тачскрин с сервисами "Яндекса", система контроля слепых зон, датчики парковки спереди и сзади и многое другое. Наконец, в 2025 году компания рассчитывает вывести на рынок самый дорогой вариант Aura с капитанскими креслами второго ряда и некоторыми решениями (например, массажной системой), знакомыми по проекту Aurus. Уверены, эти улучшения точно придутся по вкусу целевой аудитории.