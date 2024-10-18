В РФ поступили в продажу новые Mitsubishi ASX по цене от 2,74 млн рублей.

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Новые Mitsubishi ASX продолжают поставлять в страну по схеме параллельного импорта. Сейчас цена этого автомобиля начинается от 2,74 млн рублей.

Новый Mitsubishi ASX 2024 года выпуска в комплектации GLX за 2,74 млн предлагают в российской столице. У автомобилей кожаный салон, 18-дюймовые литые диски, мультируль с глянцевым декором, медиасистема с крупным тачскрином. Под капотом кроссовера 2,0-литровый атмосферник мощностью 150 л.с., 6-ступенчатый гидроавтомат. Привод передний. Полноприводный автомобиль предлагают привезти под заказ за 2 860 000 рублей.

Mitsubishi ASX дешевле китайских «одноклассников»: обновленный Geely Coolray в средней комплектации стоит 2 765 990 рублей, Changan CS75Plus предлагается за 2 849 900 рублей.