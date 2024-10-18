Эксперт рассказал, почему опасно покупать автомобили из Кореи

На рынок России поставляется большое количество южнокорейких автомобилей с пробегом. Такие машины могут представлять опасность для покупателей.

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Дефицит автомобилей с пробегом в хорошем техническом состоянии заставляет дилеров привозить машины из других стран. Одно из популярных направлений - импорт из Южной Кореи. Эксперты отметили, что при покупке таких автомобилей стоит обращать внимание на ряд факторов.

Статистика показывает, что на рынок России привозят автомобили почти всех моделей. Перекупщики отдают предпочтение машинам, возраст которых не превышает 5 лет, так как для них действует наиболее выгодная растаможка. Все модели, которые пользовались в России спросом до 2022 года, привозятся на вторичный рынок. Есть и уникальные образцы - машины тех брендов, которые никогда не были представлены на местном рынке. Массовые поставки автомобилей привели к тому, что рынок быстро опустел. В результате дилеры начали завозить в Россию машины посредственного качества.

У автомобилей с пробегом из Кореи могут быть свои особенности, которые представляют риски для потенциального покупателя. Такие машины нельзя проверить детально. Максимум, что получится осмотреть - окрас кузова. Если машина из Кореи отправляется на экспорт, дальше с ней может происходить, что угодно - продавец не будет нести за это ответственность.

Корейцы не привыкли тратить большие суммы на обслуживание автомобилей. На рынке можно встретить немало машин, которые проходили обслуживание в условиях гаража. Одна из частых проблем - ржавые моторы. Объясняется это тем, что корейские автомобили длительное время могут находиться в простое. Определить машину с таким прошлым очень просто - если 3-4-летний вариант имеет слишком маленький пробег, значит большую часть времени транспорт просто стоял. Корейцы не подготавливают автомобили к "консервации", когда прекращают ими пользоваться.