Mazda BT-50 получил рестайлинг: другая решетка радиатора и новая мультимедиа

Пикапу японской марки в ходе обновления, вероятно, не стали трогать технику. Живые продажи новинки начнутся в начале следующего года.

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Производство Mazda BT-50 стартовало в 2006 году. Рамный пикап нынешнего третьего поколения появился в 2020-м, при этом он перестал быть «близнецом» предыдущего Ford Ranger, вместо этого его донором стал Isuzu D-Max. Стоит отметить, что модернизированная версия этого «японца» была представлена осенью прошлого года, при этом пикап Mazda лишь слегка подкорректировали и презентовали весной 2024-го в Таиланде. Однако теперь модель дождалась полноценного рестайлинга: обновлённый пикап BT-50 дебютировал в Австралии и Мексике.

В ходе обновления модель получила пересмотренную внешность. Так, у пикапа иная светодиодная головная оптика с рисунком, напоминающим о кроссовере CX-5. Кроме того, переднюю часть украсили новой массивной решёткой радиатора с рисунком в виде тонких элементов, соединённых с горизонтальными шестиугольниками из глянцевого чёрного пластика. По нижнему краю гриль имеет широкую пластиковую окантовку, которая идёт от фар. Ещё решётку снабдили заметно увеличенным «крылатым» логотипом марки.

Mazda BT-50 снабдили переработанным передним бампером с вертикальными воздухозаборниками по бокам, в нижнюю часть которых интегрированы противотуманки. В профиль можно увидеть широкие накладки на колёсные арки, выполненные из чёрного глянцевого пластика, а также комплект 18-дюймовых легкосплавных колёсных дисков нового дизайна. На корме фирменный знак бренда тоже ощутимо подрос. Вдоль откидного борта проходят иные вертикальные фонари, нижняя часть бампера оформлена по-другому. Цветовая палитра увеличена до семи вариантов, в списке новинок Red Earth Metallic Hero, Geode White Pearl и Sailing Blue Metallic.

Свою долю обновок получил и салон посвежевшего грузовика. Его снабдили новой информационно-развлекательной системой с центральным тачскрином (диагональ прежняя – от 7 до 9 дюймов), который «перетянул» на себя часть кнопок для управления различными функциями. При этом некоторые физические кнопки остались, они расположены по обеим сторонам от дисплея.

Виртуальный щиток приборов на 7 дюймов теперь отображает дополнительный контент для водителя: информацию, которая будет выводиться на экран в процессе поездки можно настроить заранее, при этом учитывая тот блок, который будет отображаться на центральном сенсорном экране мультимедиа. Ещё обновлённому пикапу частично заменили материалы для отделки салона. Для топовых версий доступны варианты из кожи, комбинированной с искусственной замшей.

В пресс-центре австралийского подразделения Mazda отметили, что информация о ценах и технических характеристиках будет обнародована позже, ближе к старту продаж, который намечен на начало следующего года. Однако мексиканцам эти данные уже доступны. Сообщается, что на этот рынок посвежевший пикап выйдет только со 190-сильным турбодизелем объёмом 3,0-литра, в пару которому предложат только шестиступенчатый автомат. У этого грузовика система полного привода с понижающей передачей и блокировкой дифференциала.

Отметим, дореформенный пикап Mazda BT-50 на австралийском рынке оснащается ещё и базовым 150-сильным турбодизелем объёмом 1,9 литра. Также грузовик здесь может иметь задний привод, а мотор – комплектоваться шестискоростной механической коробкой.

Приём заказов на посвежевший пикап в Мексике стартует 18 ноября, а до дилеров машины доберутся в феврале 2025-го. Стартовый ценник Mazda BT-50 на этом рынке равен 829 900 песо, что эквивалентно примерно 4,06 млн рублей по текущему курсу.