Производство популярной модели Fiat поставят на паузу

Fiat остановит производство бюджетной Panda на фоне низких продаж.Дела у Stellantis на европейском рынке идут неважно: поставки в третьем квартале сократились на 17 процентов, и спрос на некоторые модели падает. В числе таковых оказалась бюджетная Panda, так что в концерне приняли решение снизить темпы производства и приостановить выпуск модели на заводе в Помильяно-д'Арко на несколько дней в ноябре. Об этом пишет итальянское информационное агентство Ansa со ссылкой на местный профсоюз.

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В профсоюзе рассказали, что Stellantis назвал необходимость приостановки производства «адаптацией к текущим рыночным условиям» и «эффективным управлением ресурсами». Вместе с выпуском Panda в ноябре будут остановлены и два предприятия в Термоли и Пратола-Серра, выпускающие двигатели.

Panda — одна из старейших моделей Fiat, которая производится с 1980 года. В 1983 году семейство компактного хэтчбека Fiat Panda расширилось за счет первой в истории модели версии с полным приводом, и в 2023-м в честь 40-летнего юбилея была представлена лимитированная серия Panda 4×40° на базе Panda Cross.

А в 2024-м дебютировала Пандочка — Fiat Pandina. Эта версия продается параллельно с обычной Panda, и она задержится на конвейере как минимум на три года. В техническом плане Pandina повторяет все ту же Panda Cross, но с расширенным базовым оснащением: в него вошли системы активной безопасности, которые в Европе обязательны для новых автомобилей.

В частности, Пандочка получила системы экстренного торможения, удержания в полосе, мониторинга состояния водителя, распознавания дорожных знаков, автоматическое переключение дальнего света, круиз-контроль, задние датчики парковки, а также шесть подушек безопасности.